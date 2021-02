Nicki Minaj: Se yishwe n’imodoka imugonze

Iki kinyamakuru kivuga ko polisi yo mu mujyi wa New York yemeje ko Robert Maraj yariho agenda n'amaguru ku muhanda kuwa gatanu ahagana saa kumi n'ebyiri z'umugoroba ubwo imodoka yamugongaga.

Nicki apfushije umubyeyi mu gihe yari amaze amezi ane abyaye umwana we wa mbere we n'umugabo we Kenneth Petty.