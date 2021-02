Paul Rusesabagina: Yavuze ko kuva mu 2004 atakiri umunyarwanda

We n'umwunganizi we Me Gatera Gashabana batanze inzitizi ko uru rukiko rudafite ububasha bwo kumuburanisha ku mpamvu zirimo ko ubushinjacyaha bw'u Rwanda bwari bwarasabye ubw'Ububiligi kuburanisha Rusesabagina kuko ari umubiligi.