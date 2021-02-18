Zanzibar: Maalim Seif Sharif Hamad arashingurwa kuri uyu wa kane i Pemba

Kuri uyu wa kane niho vyitezwe ko uwari icegera ca mbere c'umukuru wa Zanzibar Maalim Seif Sharif Hamad ashingurwa inyuma y'ibirori vyo kumusezera vyabereye mu gisagara ca Dar es Salaam bikabandaniriza mu mazinga ya Zanzibar.