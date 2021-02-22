US: United Airlines yahagaritse indege zayo kuko hari iyapfuye moteri iri mu kirere

Umwe mu bari mu ndege ati: "Nari mbizi ko hari ikintu kitarimo kugenda neza"

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Ntibishobora gukina mu cuma cawe

Kompanyi y'indege ya United Airlines yo muri Amerika ivuga ko yahagaritse indege zayo 24 zo mu bwoko bwa Boeing 777 nyuma yuko moteri y'imwe muri zo inaniwe gukora hashize akanya gato ihagurutse ku wa gatandatu.

Iyo ndege, yari irimo abagenzi 231 n'abakozi 10 bo mu ndege, byabaye ngombwa ko isubira ku kibuga cy'indege cya Denver muri leta ya Colorado. Nta muntu wakomeretse watangajwe.

Ibisigazwa byavaga ku ndege byasanzwe binyanyagiye mu gace gatuwemo kari hafi aho.

Kubera ibyo byabaye, Ubuyapani byasabye kompanyi zose z'indege zikoresha ubwo bwoko bw'indege za Boeing 777 zifite moteri nk'iyo ya Pratt & Whitney 4000 kwirinda kujya mu kirere cyayo.

Uruganda rukora indege rwa Boeing rwavuze ko rushyigikiye icyemezo cy'Ubuyapani ndetse rwasabye ko kompanyi zose zikoresha indege zayo za Boeing 777 zifite moteri nk'iyo zihagarika ibikorwa mu gihe iperereza ku byabaye rikomeje.

Iyo ndege yo muri Amerika, yerekezaga mu mujyi wa Honolulu muri leta ya Hawaii.

Kubera ibyo byabaye, ikigo FAA cyategetse ko hakorwa amagenzura y'inyongera y'indege za Boeing 777 zikoresha moteri ya Pratt & Whitney 4000.

Mu itangazo yasohoye ku cyumweru, Steve Dickson ukuriye ikigo FAA yagize ati: "Twagenzuye amakuru y'umutekano yose ahari kubera ibyabaye ejo [ku wa gatandatu]".

Mu byo yagezeho by'ibanze, inama nkuru y'ubugenzuri bwo gutwara abantu n'ibintu muri Amerika yasanze ko kwangirika kwinshi kwabaye kuri moteri y'iburyo. Uruti rw'ibanze rw'indege rwo rwangiritse byoroheje.

'Yatigitaga bikomeye'

David Delucia yagize ati: "Indege yatangiye gutigita bikomeye, tunanirwa gukomeza kuzamuka mu butumburuke dutangira kwerekeza hasi".

Yongeyeho ko we n'umugore we bashyize amakofi y'imbyangombwa byabo mu mifuka y'imyenda kugira ngo "iyo rwose tugwa hasi, hashobore kumenyekana umwirondoro wacu".

Polisi yo mu mujyi wa Broomfield yatangaje amafoto asa nk'agaragaza igice cy'imbere cy'igifuniko cya moteri ari mu busitani bwo ku irembo rwo mu rugo rwaho.