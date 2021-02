Kim Kardashian 'yituye ubutungane ngo yahukane na Kanye West'

Amakuru ava mu binyamakuru vya Amerika avuga ko uyu mukenyezi rurangiranwa w'imyaka 40 yasavye ko we na Kanye West bompi bemererwa kurera abana. Nta n'umwe aragira ico ashikirije.

Kim yatanguye kumenyekana mu 2007 nk'igihangange mu rukurikirane rw'ibiganiro yakoze kuri tereviziyo E! Television ku bijanye n'umuryango wiwe. Urukurikirane rw'ibiganiro rwiswe Keeping up with the Kardashians rwarabaye rurangiranwa kuva ico gihe, igice kigira 21 kikaba citeze kwerekanwa mu mwaka uza.