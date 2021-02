Emma Coronel Aispuro umugore wa El Chapo yafunzwe aregwa 'gucuruza ibiyobyabwenge'

Mu 2019 umugabo we El Chapo yakatiwe gufungwa burundu i New York kubera gucuruza ibiyobyabwenge n'iyezandonke.

Mu rubanza rwe mu 2019 havugiwe ibintu bikomeye mu buzima bwe, kuva ku gusindisha ibiyobyabwenge no gusambanya abakobwa bafite n'imyaka 13 kugera ku kwica bamwe mu bari muri Sinaloa cartel cyangwa abacyeba be.

Yitabiriye hafi buri munsi w'iburanisha ry'umugabo we mu rubanza rwamaze amezi atatu i New York, aho atumvise gusa uko umugabo we yicaga akanafata ku ngufu, ahubwo n'uburyo yamunekaga we n'izindi nshoreke ze.