Emma Coronel Aispuro umugore wa El Chapo yafunzwe aregwa 'gucuruza ibiyobyabwenge'

Mu rubanza rwe mu 2019 havugiwe ibintu bikomeye mu buzima bwe, kuva ku gusindisha ibiyobyabwenge no gusambanya abakobwa bafite n'imyaka 13 kugera ku kwica bamwe mu bari muri Sinaloa cartel cyangwa abacyeba be.

Inyandiko z'urukiko zivuga ko Emma Aispuro yaba yaragize uruhare mu gutegura uwo mugambi wo gucika k'umugabo we, waje gufatwa nyuma akoherezwa muri Amerika mu 2017.

Guzman yakuriye mu muryango ukennye muri leta ya Sinaloa mu majyaruguru ya Mexico. Yateguye business y'ibiyobyabwenge iba nini cyane kugeza ubwo mu 2009 Forbes imushyize ku mwanya wa 701 w'abantu bakize kurusha abandi ku isi, n'umutungo wa miliyari imwe y'amadorari.