Emma Coronel Aispuro umugore wa El Chapo yafunzwe aregwa 'gucuruza ibiyobyabwenge'
Umugore w'umunya-Mexique Joaquín "El Chapo" Guzmán wahamwe no gucuruza ibiyobyabwenge nawe yatawe muri yombi aregwa ibyaha nk'ibyo, nk'uko abategetsi ba Amerika babitangaza.
Emma Coronel Aispuro, w'imyaka 31, yafatiwe anafungirwa ku kibuga cy'indege cya Dulles kiri hanze ya Washington DC.
Araregwa kugira uruhare mu mugambi wo gukwirakwiza cocaine, methamphetamine, heroin n'urumogi.
Mu 2019 umugabo we El Chapo yakatiwe gufungwa burundu i New York kubera gucuruza ibiyobyabwenge n'iyezandonke.
Guzman w'imyaka 63 yahoze akuriye ikitwa Sinaloa cartel, iyi abategetsi bavuga ko ariyo yoherezaga ibiyobyebwenge byinshi muri Leta zunze ubumwe za Amerika.
Mu rubanza rwe mu 2019 havugiwe ibintu bikomeye mu buzima bwe, kuva ku gusindisha ibiyobyabwenge no gusambanya abakobwa bafite n'imyaka 13 kugera ku kwica bamwe mu bari muri Sinaloa cartel cyangwa abacyeba be.
Umugore we Coronel Aispuro biteganyijwe ko agezwa imbere y'urukiko rwa DC hifashishijwe video, nk'uko minisiteri y'ubutabera ya Amerika ibivuga.
Uretse gucuruza ibiyobyabwenge, Emma aranashinjwa umugambi uhuriweho wo gucikisha umugabo we muri gereza yo muri Mexico mu 2015.
El Chapo yabashije gutoroka gereza irindwa cyane ya Altiplano ubwo abahungu be baguze inzu hafi yayo bakanageza muri gereza isaha ifite GPS, ubundi abo muri gereza bagacukura kugera kuri iyo nzu. Yacitse aciye muri uwo muhora bacukuye.
Inyandiko z'urukiko zivuga ko Emma Aispuro yaba yaragize uruhare mu gutegura uwo mugambi wo gucika k'umugabo we, waje gufatwa nyuma akoherezwa muri Amerika mu 2017.
Uyu mugore ntaragira icyo avuga ku byo aregwa.
Emma afite ubwenegihugu bwa Amerika na Mexico ni nyina w'impanga yabyaranye na Guzman.
Yitabiriye hafi buri munsi w'iburanisha ry'umugabo we mu rubanza rwamaze amezi atatu i New York, aho atumvise gusa uko umugabo we yicaga akanafata ku ngufu, ahubwo n'uburyo yamunekaga we n'izindi nshoreke ze.
Gusa yakomeje kumuba hafi, urubanza rurangiye yagize ati: "Ntabwo nzi umugabo wanjye nk'umuntu bari gushaka kwerekana, ahubwo mwemera nk'umuntu nyawe nahuye nawe, kandi nashakanye nawe."
Guzman yakuriye mu muryango ukennye muri leta ya Sinaloa mu majyaruguru ya Mexico. Yateguye business y'ibiyobyabwenge iba nini cyane kugeza ubwo mu 2009 Forbes imushyize ku mwanya wa 701 w'abantu bakize kurusha abandi ku isi, n'umutungo wa miliyari imwe y'amadorari.