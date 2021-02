Abanduye umugera wa Covid muri Lagos boba basumba 'abazwi ku mugagaro muri Afrika yose'

Ivyatowe n'ico cigwa cakozwe mu kw'icenda no mu kw'icumi n'ikigo ca Nigeria co kurwanya indwara (Nigeria Center For Disease Control,NCDC) hamwe n'ikigo c'ubushakashatsi ku buvuzi (Instirute for Medical Research ,IMR) biteye ubwoba,nk'uko bivugwa n'umunyamakuru wa BBC Mayeni Jones, ari Lagos.