Pau Gasol yishimiye gusubira gukinira Barcelona, aho yahereye ari naho yavukiye

Murumuna we Marc Gasol nawe wavukiye agatangira gukina muri Barcelona ya Basketball akimukira i Memphis n'ababyeyi be ubwo mukuru we yari agiye gukinirayo ndetse nawe nyuma agakina muri iyo kipe, ubu we ageze mu ikipe ya Los Angeles Lakers.