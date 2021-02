China: Urukiko rwategetse umugabo kuriha umugore we indishyi ku mirimo yo mu rugo

Nkuko inyandiko z'urukiko zibigaragaza, uwo mugabo watangajwe izina rimwe rya Chen mu mwaka ushize nibwo yareze asaba gutandukana n'umugore we, watangajwe izina rimwe rya Wang, nyuma yuko bari bashakanye mu 2015.

Rutegeka umugabo kujya amuriha buri kwezi ama-yuan 2,000, ndetse no kumuriha icyarimwe ama-yuan 50,000 ku kazi ko mu rugo yakoze babana.

Itegeko rishya

Bijyanye n'iri tegeko rishya, umwe mu bashakanye yemerewe gusaba indishyi muri gatanya iyo yakoze akazi kenshi kurusha mugenzi we mu bijyanye no kurera umwana, kwita kuri benewabo bageze mu zabukuru, no gufasha mu kazi k'abashakanye.