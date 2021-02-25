Umugabo yararokotse nyuma y'amasaha 14 areremba ku kintu yasanze mu nyanja

Umugabo wahanutse mu bwato yarokotse nyuma yo kugera ku "gice cy'ikintu cy'umwanda" kiri mu nyanja, nk'uko umuhungu we yabitangaje.

Vidam Perevertilov yamaze amasaha 14 nyuma yo guhanuka avuye mu bwato bw'imizigo mu nyanja ya Pasifika mu masaha yo mu gicuku kuwa kabiri tariki 16 z'uku kwezi kwa kabiri.