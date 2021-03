Myanmar: Aung San Suu Kyi yabonetse muri sentare kwagirizwa ivyaha

Madame Suu Kyi yahora he?

Madame Suu Kyi mu ntango yakurikiranwa ku vyaha bibiri harimwo kugura no kwinjiza mu gihugu amaradiyo yo kuvuganirako ( walkie talkie) no kurenga ku mategeko ya Myanmar yerekeye ibiza, ariko hari ibindi vyaha vyongeweko kuri uyu wa mbere, harimwo kurenga ku ngingo zo kwirinda Covid-19 mu gihe co kwiyamamariza amatora hamwe no gutera "ubwoba n'uguhagarika umutima".