Ethiopia – Tigray: Umunyamakuru wa BBC Girmay Gebru yafunzwe n'igisirikare

Insiguro y'isanamu, Ntibizwi impamvu umunyamakuru wa BBC Girmay Gebru yafunzwe

Umunyamakuru wa BBC ukorera mu karere ka Tigray karimo umutekano mucye mu majyaruguru ya Ethiopia yafunzwe n'igisirikare cy'iki gihugu.

Ababibonye bavuga ko Girmay Gebru, ukorera ishami rya BBC ritangaza ibiganiro mu rurimi rwa Tigrinya, yatwawe hamwe n'abandi bantu bane bari mu nzu icururizwamo ibiribwa n'ibinyobwa byoroheje (café) mu murwa mukuru Mekelle w'akarere ka Tigray.

Bitangazwa ko Bwana Girmay yajyanwe mu kigo cya gisirikare kiri i Mekelle.

BBC ntabwo iramenya impamvu yatumye afungwa, ariko yamenyesheje uguhangayika kwayo abategetsi ba Ethiopia.

Tamirat Yemane, umunyamakuru wo muri ako karere n'abasemuzi babiri - ari bo Alula Akalu wari urimo akorera ikinyamakuru Financial Times cyo mu Bwongereza na Fitsum Berhane wari urimo ukorera ibiro ntaramakuru AFP - na bo barafunzwe mu minsi ya vuba ishize.

Kuva mu kwezi kwa 11, leta ya Ethiopia irimo kurwana n'imitwe y'inyeshyamba mu karere ka Tigray.

Nyuma y'amezi yari ashize nta gitangazamakuru cyemerewe kuhagera kuva imirwano yatangira muri Tigray, mu cyumweru gishize leta ya Ethiopia yemereye ibitangazamakuru bimwe mpuzamahanga kuhagera.

Ibitangazamakuru AFP na Financial Times byari byahawe uruhushya rwo gutara amakuru muri ako karere.

Ababibonye babwiye BBC ko igikorwa cyo gufunga umunyamakuru wayo Girmay cyakozwe n'abasirikare bambaye imyenda ya gisirikare.

Umuvugizi wa BBC yagize ati: "Twamenyesheje guhangayika kwacu abategetsi ba Ethiopia kandi dutegereje igisubizo cyabo".

Imirwano irakomeje muri Tigray nubwo leta ya Ethiopia yatangaje ko yatsinze umutwe w'ishyaka Tigray People's Liberation Front (TPLF) ryahoze riri ku butegetsi muri ako karere.

Abantu babarirwa mu magana barishwe naho abandi babarirwa mu bihumbi za mirongo bata ingo zabo.

Hari uguhangayika kw'amahanga ku makuru akomeje kwiyongera yuko hari ubwicanyi ndengakamere bwakozwe n'impande zombi ndetse no ku mibereho ikomeje kumera nabi, nkuko abanyamakuru babivuga.