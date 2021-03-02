Nigeria: Abanyeshuri b'abakobwa hafi 300 bari bashimuswe n'abitwaje intwaro barekuwe

Aba bakobwa bahurijwe mu nyubako ya leta nyuma yo kurekurwa kwabo

Abakobwa hafi 300 bashimutiwe ku ishuri ryabo mu majyaruguru ashyira uburengarazuba bwa Nigeria mu cyumweru gishize barekuwe, nk'uko umwe mu bategetsi baho abivuga.