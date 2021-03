Rwanda: Uwarwaje Padiri Ubald Rugirangoga yasabye ko yazagirwa umutagatifu

Mu gushyingura padiri Ubald Rugirangoga, murumuna we Révérien Rugwizangoga yavuze ko nubwo mukuru we yakuriye mu rwango rushingiye ku macakubiri n'itotezwa we "yabirenze agakurana umutima wuzuye urukundo, n'impuhwe nyinshi yagiriraga bose".