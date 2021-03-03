Ethiopia – Tigray: Umunyamakuru wa BBC Girmay Gebru yarekuwe n'igisirikare
Umunyamakuru wa BBC Girmay Gebru ukorera mu karere ka Tigray mu majyaruguru ya Ethiopia yarekuwe n'igisirikare cy'icyo gihugu.
Girmay yarekuwe nta kirego ashinjwe.
Umuryango n'inshuti banabwiye ishami rya BBC ritangaza ibiganiro mu rurimi rwa Tigrinya ko n'undi munyamakuru Tamirat Yemane ukorerayo ndetse n'abasemuzi babiri na bo barekuwe.
Abo basemuzi ni Alula Akalu wari urimo akorera ikinyamakuru Financial Times cyo mu Bwongereza na Fitsum Berhane wari urimo akorera ibiro ntaramakuru AFP.
BBC ntabwo izi impamvu yari yatumye bafungwa.
Uko ari bane bari bafunzwe n'igisirikare cya Ethiopia mu murwa mukuru Mekelle w'akarere ka Tigray.
Kuva mu kwezi kwa 11, leta ya Ethiopia irimo kurwana n'imitwe y'inyeshyamba mu karere ka Tigray.
Nyuma y'amezi yari ashize nta gitangazamakuru cyemerewe kuhagera kuva imirwano yatangira muri Tigray, mu cyumweru gishize leta ya Ethiopia yemereye ibitangazamakuru bimwe mpuzamahanga kuhagera.
Imirwano irakomeje muri Tigray nubwo leta ya Ethiopia yatangaje ko yatsinze umutwe w'ishyaka Tigray People's Liberation Front (TPLF) ryahoze riri ku butegetsi muri ako karere.
Abantu babarirwa mu magana barishwe naho abandi babarirwa mu bihumbi za mirongo bata ingo zabo.
Hari uguhangayika kw'amahanga ku makuru akomeje kwiyongera yuko hari ubwicanyi ndengakamere bwakozwe n'impande zombi ndetse no ku mibereho ikomeje kumera nabi, nkuko abanyamakuru babivuga.