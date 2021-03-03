Covid-19: Dolly Parton agiye gukingirwa yaririmbye 'vaccine' mu ndirimbo ye Jolene
Icyamamare mu njyana ya Country, Dolly Parton, ubwo yari agiye guterwa urukingo rwa Covid-19 yashishikarije abantu kwikingiza aririmba yahinduye indirimbo ye yamamaye cyane.
Mbere gato yo gukingirwa ku wa kabiri, Parton w'imyaka 75 yaririmbye indirimbo ye Jolene yayihinduye ubwo yari kuri Vanderbilt University Medical Center i Nashville, muri leta ya Tennessee.
Yaririmbye ati: "Vaccine, vaccine, vaccine, vaccine, I'm begging of you, please don't hesitate", ugenekereje mu Kinyarwanda ni nko kuvuga ngo "rukingo, ndakwinginze, nyabuneka wishidikanya".
Yatewe urukingo rwa Moderna.
Parton yashimiwe gutera inkunga umugambi wo gukora no kugerageza urukingo rwa Moderna atanze miliyoni y'amadorari kuri kiriya kigo cya kaminuza aho yakingiriwe.
Moderna yemejwe nk'urukingo rukora ku kigero cya 95% mu kurinda umuntu kwibasirwa na Covid-19.
Uyu muhanzi yavuze ko yari "amaze igihe" ategereje gukingirwa.
Mu butumwa yahaye abakunzi be kuri iyo kaminuza yagize ati: "Ndakuze bihagije kandi nzi ubwenge bwo gutuma ndufata".
Parton avuga ko yifuza ko - nibura muri Amerika - "buri wese afata urukingo" kuko ziri kuboneka.
Ati: "Ndashaka kubwira ibigwari byose biri aho - wiba umunyabwoba gutyo. Sohoka bagukingire".
Dolly Parton abaye undi muntu w'icyamamare ushyigikiye kandi ushishikariza abantu kwikingiza.
Ku isi, hari bamwe bizera amakuru adafite ishingiro (conspirancies) ko inkingo za Covid-19 zifite ibindi bitari byiza zigamije.
Ibintu byagiye binyomozwa n'abahanga n'abategetsi batandukanye.
Ibindi byamamare byakingiwe Covid-19 birimo:
- Jane Fonda
Umukinnyi wa cinema w'imyaka 83, yatangaje kuri Instagram ko yakingiwe mu kwezi kwa kabiri. Yongeraho ati: "Ntirubabaza".
- Arnold Schwarzenegger
Wahoze ari umunyapolitiki n'umukinnyi wa cinema w'imyaka 73, yakingiwe mu kwa mbere i Los Angeles, aho yahise avuga imwe mu nteruro izwi cyane muri filimi ye ati: "Ngwino tujyane niba ushaka kubaho."
- Sir Elton John na Sir Michael Caine
Aba bombi basabye rubanda kwikingiza iyi virusi mu itangazo ryamamaza ryo mu kwezi gushize kwa kabiri.