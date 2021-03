Covid-19: Dolly Parton agiye gukingirwa yaririmbye 'vaccine' mu ndirimbo ye Jolene

Yaririmbye ati: "Vaccine, vaccine, vaccine, vaccine, I'm begging of you, please don't hesitate", ugenekereje mu Kinyarwanda ni nko kuvuga ngo "rukingo, ndakwinginze, nyabuneka wishidikanya".