Rwanda: Basanga Paul Kagame yarateye intambwe yemera ko ‘hari abahutu bapfuye’

Biri mu nyandiko ya Evgeny Lebedev ukuriye ihuriro The Giant Club yanditse nyuma yo guhura na Kagame muri iki cyumweru ubwo yinjiraga muri iryo huriro ryo kubungabunga ibinyabuzima.

Amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi akorera mu Rwanda ya PS-Imberakuri rikuriwe na Bernard Ntaganda na Dalfa-Umurinzi rikuriwe na Victoire Ingabire, yasohoye itangazo ahuriyeho rivuga ko ibyo Kagame yavuze "yateye intambwe ikomeye mu mateka ye ya politiki"… "avuga yeruye ingingo yari yarabaye nk'izira mu Rwanda."