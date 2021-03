Kenya: Abasoromyi b'icayi bajanye urubanza muri sentare ya Scotland

Abo basoromyi b'icayi bavuga ko bagize imvune nyinshi kubera uburyo bakoramwo mu mirima ya James Finlay Kenya Ltd.

'Imvune z'igihe kirekire'

Uwubunganira muri Kenya, Isaac Okero, avuga ko bagize imvune zitandukanye harimwo no mu ruti rw'umugongo.

Yabwiye BBC Scotland ati: "Abo bakozi bo mu cayi bavuga ko baravye imyaka bamaze bakorera James Finlay Kenya Ltd, n'uburyo bakoreramwo, bagiye baragira imvune buhoro buhoro gushika aho zigira ingaruka ku buzima bwabo."

"Izo mvune zifatiye ku mubiri no mu mutwe."

Okero avuga ko bamwe bari bagikora igihe urwo rubanza rwatanguzwa muri ico gisagara kiri ku birometero birenga ibihumbi bitandatu uvuye muri Kenya, ariko ubu umwe wenyene ni we agikora.

Umushingwamanza mu vy'imvune z'akazi akorera Edinburgh, David Short, ni we ahagarariye abo bakozi

Umuhinga mu bijanye n'imvune z'akazi David Short wo mu kigo ca Balfour and Manson co muri Edinburgh ni we ahagarariye abo basoromyi b'icayi.