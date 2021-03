Umuherwe Mackenzie Scott nyuma yo gutana na Jeff Bezos yashakanye n'umwarimu

Madamu Scott ni umwe mu bagore bakize kurusha abandi ku isi, amaze gutanga arenga miliyari enye z'amadorari ku mutungo we.

Inyandiko ye kuri Amazon ubu ivuga ko "aba i Seattle n'abana be bane n'umugabo we, Dan." Uyu yigisha ku ishuri rihenze cyane ryigaho abana be.