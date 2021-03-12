Umunyarwandakazi Isabelle Kamariza ku rutonde rwa FORBES
Umunyarwandakazi Isabelle Kamariza ku rutonde rwa FORBES
Umunyarwandakazi Isabelle Kamariza ari ku rutonde rw'ikinyamakuru co muri Amerika, gitanga udushimwe FORBES.
Ni urutonde rw'abagore 8 ba mbere muri Afrika, baranzwe n'ibikorwa bihindura ubuzima bw'abandi cane cane abari mu bibazo bakeneye gufashwa.
Isabelle Kamariza yashimwe kubera ikigo ciwe 'SolidAfrica', kigemurira abarwayi badashobora kwifungurira mu bitaro bine mu Rwanda.
Yavuganye na Florentine Kwizera, atangura amubaza uko yakiriye ako gashimwe (umviriza aho hejuru).