Amwe mu mafoto yaranze Afurika muri iki cyumweru n'afitanye isano n'Afurika.
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Ku wa gatandatu, Israel Adesanya wo muri Nigeria ateye umugeri Jan Blachowicz wo muri Pologne (Polond), mu irushanwa ry'iteramakofe i Las Vegas muri Amerika.
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Ku wa gatatu, umunyeshuri wigaragambya yahagaritse ibinyabiziga i Johannesburg muri Afurika y'epfo...
Polisi yakoresheje amasasu ya plastike na grenade zo gutera ubwoba (zitari izisanzwe zikoreshwa) ndetse n'imyuka iryana mu maso mu gutatanya abigaragambya, umuntu umwe wari unyuze aho ngaho aricwa...
Abigaragambya barasaba ko hakorwa impinduka ijyanye n'imfashanyo y'amafaranga, nyuma yuko abanyeshuri bafite ibirarane mu mafaranga y'ishuri bangiwe kwiga mu mwaka w'amashuri utaha.
Ku wa mbere, mu murwa mukuru Dakar wa Senegal, igisirikare cyifashishije iki gifaru mu kwerekana ingufu, nyuma y'imyigaragambyo myinshi y'abatavuga rumwe n'ubutegetsi...
Abashyigikiye Ousmane Sonko, umukuru w'abatavuga rumwe n'ubutegetsi, barakajwe n'uko yarezwe gufata ku ngufu - ikirego bavuga ko ari igihimbano kigamije kumubuza kwiyamamariza kuba perezida...
Muri iyo myigaragambyo, abantu bibasiye ibikorwa by'ubucuruzi by'Abafaransa (Ubufaransa bwahoze bukoloniza Senegal), birimo n'iri guriro rigezweho ry'ikigo Auchan, ryafotowe i Dakar ku wa gatandatu.
Ku wa mbere, i Nairobi mu murwa mukuru wa Kenya, imiryango itandukanye yo mu nzego z'ibanze yizihije umunsi mpuzamahanga w'abagore.
Ku wa gatatu, umuzunguzayi wo mu mujyi wa Lagos muri Nigeria arimo kugerageza kugurisha ingofero ku bigaragambya bamagana ubusabe bw'uko umushahara fatizo wo hasi hashoboka ungana n'amadolari 65 y'Amerika (arenga 63,000 mu mafaranga y'u Rwanda) ku kwezi, ugabanywa.