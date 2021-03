Bolivia: Jeanine Áñez wahoze ari Perezida w'inzibacyuho yafunzwe kubera 'guhirika ubutegetsi'

Abashinjacyaha bavuga ko mu mwaka wa 2019, we n'abo bari ba minisitiri bagize uruhare mu ihirikwa ku butegetsi ry'uwari Perezida Evo Morales.

Mugenzi we Luis Arce ni we watorewe kuba Perezida, nubwo Bwana Arce yashimangiye mu kiganiro na BBC mu mwaka ushize ko azakurikiza umurongo we wa politike, ko atazagendera ku bya Evo Morales.