Rwanda: 'Babikoze nkana bashaka kunjyana muri gereza ngo bambabaze' – Niyonsenga Dieudonné wa ISHEMA TV

Ariko avuga ko kuri we "nta kintu gishobora guhinduka na gitoya" mu buryo akoramo umwuga we. Ati: "Ngomba gukora umwuga nize, atari uko [umuntu] kanaka abishaka. Nzakomeza gukorera abaturage".

Birimo nko gukoza isoni abayobozi b'igihugu no gusagarira abashinzwe imirimo rusange y'igihugu, gukubita no gukomeretsa ku bushake no gutambamira ishyirwa mu bikorwa ry'imirimo yategetswe.