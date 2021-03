Grammys 2021: Indimbo y'imyigaragambyo kubwa George Floyd yabaye indirimbo y'umwaka

H.E.R. yanatsindiye igihembo cy'indirimbo nziza ya R&B kubera iyitwa Better Than I Imagine

I Can't Breathe y'umuhanzika H.E.R wa R&B yasohotse mu mpeshyi y'umwaka ushize, isubiramo amagambo ya nyuma ya George Floyd, wapfuye afunzwe na polisi i Minneapolisi.

Beyoncé yakoze amateka

Ati: "Nashakaga kuzamura, gushyigikira, no kwishimira abamikazi bose birabura bakomeje kumbera icyerekezo no kuba icyerekezo ku isi".

Burna Boy yatsindiye igihembo cya Best Global Music Album naho Wizkid atsindira icya Best Music Video kubera indirimbo ye na Beyoncé; Brown Skin Girl, yo kuri Album Lion King: The Gift.

Album Twice As Tall ya Burna Boy w'imyaka 29, yatsinze izindi enye, iriho indirimbo zaririmbyemo abandi bahanzi bakomeye nka Stormzy, Youssou Ndour, Naughty By Nature, na Chris Martin of Coldplay, kandi yakozwe na Sean Combs.