Rwanda: Hatangajwe impinduka mu bategetsi no mu kwirinda Covid-19
Jean Marie Vianney Gatabazi wari guverineri w'intara y'amajyaruguru yagizwe minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu, Gasana Emmanuel agirwa Guverineri w'intara y'iburasirazuba, nk'uko biri mu itangazo rya minisitiri w'intebe.
Izi ni zimwe mu mpinduka zatangajwe mu butegetsi mu ijoro ryo kuwa mbere, aho Prof Shyaka Anastase wari minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu kuva mu 2018 yasimbujwe Bwana Gatabazi.
Umwaka ushize, Gatabazi na Gasana - usanzwe ari umupolisi w'ipeti rya Commissioner General of Police (CGP) - bavuzweho ubwo bakurwaga ku mirimo leta ivuga ko "hari ibyo bakurikiranyweho".
Nyuma gato, Gatabazi yanditse kuri Twitter asaba imbabazi Perezida wa Repubulika n'ishyaka riri ku butegetsi ahita asubizwa mu mirimo ye, Gasana wamaze imyaka icyenda akuriye igipolisi ntiyongeye kugarukwaho.
Mu ijoro ryo kuwa mbere, Gatabazi yanditse kuri Twitter ashimira Perezida Kagame kumugirira "icyizere kigeretse ku kindi".
Kuri abo bategetsi bombi nta makuru yatangajwe ku byo bakurikiranwagaho.
Zimwe mu zindi mpinduka zatangajwe;
Beata Habyarimana yagizwe minisitiri w'ubucuruzi asimbuye Soraya Hakuziyaremye wagizwe uwungirije umukuru wa Banki nkuru y'u Rwanda.
François Habitegeko wari umaze imyaka 10 ari umukuru w'akarere ka Nyaruguru mu majyepfo yagizwe guverineri w'intara y'Iburengerazuba, asimbuye Alphonse Munyantwari wari kuri uwo mwanya kuva mu 2016.
Mu bindi byemezo byatangajwe na minisitiri w'intebe harimo guhindura amasaha y'umukwabu wo kwirinda coronavirus, akava saa moya z'ijoro akaba saa tatu, no gufunga ubucuruzi saa mbiri z'ijoro.
Ingendo hagati y'umujyi wa Kigali n'utundi turere nazo zafunguwe, uretse ku turere twa Bugesera, Gisagara na Nyanza.