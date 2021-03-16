Rwanda: Hatangajwe impinduka mu bategetsi no mu kwirinda Covid-19

Jean Marie Vianney Gatabazi wari guverineri w'intara y'amajyaruguru yagizwe minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu, Gasana Emmanuel agirwa Guverineri w'intara y'iburasirazuba, nk'uko biri mu itangazo rya minisitiri w'intebe.

Izi ni zimwe mu mpinduka zatangajwe mu butegetsi mu ijoro ryo kuwa mbere, aho Prof Shyaka Anastase wari minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu kuva mu 2018 yasimbujwe Bwana Gatabazi.