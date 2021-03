John Magufuli: Umwe ati 'tubuze uwo twari dushingiyeho', undi ati: 'nta byiza azibukirwaho'

Abaturage ba Tanzania baganiriye na BBC bavuze babajwe no kubura 'uwo twari dushingiyeho' perezida John Pombe Magufuli, umwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi we abona nta byiza azibukirwaho.

Nyuma y'igihe kigera ku kwezi ataboneka nk'uko bisanzwe, kandi nta makuru atangazwa ku buzima bwe, ibihuha byabaye byinshi, kugeza no kwemeza ko yaba yarapfuye.

Kuwa gatanu ushize minisitiri w'intebe Kassim Majaliwa we yabwiye abaturage ati: "…nimutuze perezida wanyu arahari, afite ubuzima bwiza, arahuze cyane mu biro bye".

Abakuru b'ibihugu bitandukanye hamwe n'umuryango w'ibihugu by'akarere nabo batangaje ubutumwa bw'akababaro no kwihanganisha Tanzania, yatangaje icyunamo cy'iminsi 14.

Abatavugarumwe nawe bavuze iki?

Abategetsi b'ahandi baravuga iki?

Perezida Felix Tshisekedi wa DR Congo ukuriye kandi umuryango w'Ubumwe bwa Africa, yatangaje kuri Twitter ko yababajwe "n'urupfu rwa mugenzi we kandi umuvandimwe we", aboneraho kwihanganisha Abatanzaniya.

Minisitiri w'intebe w'Ubwongereza Boris Johnson yatangaje kuri Twitter ko ababajwe no kumva ko Magufuli yapfuye, ati: "Ibitekerezo byanjye biri ku bantu be no ku baturage ba Tanzania".