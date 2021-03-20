Amwe mu mafoto yaranze Afurika muri iki cyumweru.
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Ku cyumweru, imparage zambutse umuhanda mu gihe umumotari ahagaze ategereje muri pariki ya Kimana muri Kenya.
Ku wa kabiri, umugabo afite inkoko ze mu isoko ry'amatungo ryo mu murwa mukuru Mekelle wa Tigray, mu majyaruguru ya Ethiopia.
Kuri uwo munsi wo ku wa kabiri, umwana wo muri leta ya Gedaref mu burasirazuba bwa Sudan, arimo kwitera amazi yo mu mugezi wa Atbarah.
Ku wa kane, Abanyatanzania barimo gusoma ibirenzeho ku makuru bamenyeshejwe ku wa gatatu y'urupfu rw'uwari Perezida wabo John Magufuli, wapfuye afite imyaka 61.
Ku wa gatatu, abantu bateraniye kuri Stade Olympique mu mujyi wa Abidjan muri Côte d'Ivoire, bibuka uwari Minisitiri w'intebe Hamed Bakayoko wapfuye...
... Icyamamare mu njyana ya Reggae Alpha Blondy ari mu bantu bari bitabiriye icyo gikorwa cyo gusezera kuri Bakayoko, wapfuye afite imyaka 56 arimo avurwa kanseri.