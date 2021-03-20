Amwe mu mafoto yaranze Africa muri iki cyumweru: 12-18/3/2021

Amwe mu mafoto yaranze Afurika muri iki cyumweru.

Zebras cross the road which has about 70 meter-long free electric-fence area for all animals as their corridor in the Amboseli-Tsavo ecosystem at night as a motorbike waits next to Kimana Sanctuary in Kimana, Kenya, on March 14, 2021. - A turf war has erupted over a 180-acre avocado farm near one of Kenya's premier national parks, where elephants and other wildlife graze against the striking backdrop of Africa's highest peak. Opponents of the farm say it obstructs the free movement of iconic tuskers -- putting their very existence at risk -- and clashes with traditional ways of using the land. The farm's backers refute this, saying their development poses no threat to wildlife and generates much-needed jobs on idle land. The rift underscores a broader struggle for dwindling resources that echoes beyond Kenya, as wilderness is constricted by expanding farmland to feed a growing population.

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Ku cyumweru, imparage zambutse umuhanda mu gihe umumotari ahagaze ategereje muri pariki ya Kimana muri Kenya.

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Ku wa kabiri, umugabo afite inkoko ze mu isoko ry'amatungo ryo mu murwa mukuru Mekelle wa Tigray, mu majyaruguru ya Ethiopia.

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Kuri uwo munsi wo ku wa kabiri, umwana wo muri leta ya Gedaref mu burasirazuba bwa Sudan, arimo kwitera amazi yo mu mugezi wa Atbarah.

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Ku wa kane, Abanyatanzania barimo gusoma ibirenzeho ku makuru bamenyeshejwe ku wa gatatu y'urupfu rw'uwari Perezida wabo John Magufuli, wapfuye afite imyaka 61.

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Ku wa gatatu, abantu bateraniye kuri Stade Olympique mu mujyi wa Abidjan muri Côte d'Ivoire, bibuka uwari Minisitiri w'intebe Hamed Bakayoko wapfuye...

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... Icyamamare mu njyana ya Reggae Alpha Blondy ari mu bantu bari bitabiriye icyo gikorwa cyo gusezera kuri Bakayoko, wapfuye afite imyaka 56 arimo avurwa kanseri.