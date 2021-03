Egypt: Ubunigo bwa Suez bwafunzwe n'ubwato rutura butwaye kontineri

Iminota 30 iraheze

Amato y'ubutabazi yoherejwe gusunika buriya bwato bwitwa Ever Given, bufite 400m z'uburebure na 59m z'ubugari, ariko hari ubwoba ko bushobora gukomeza guhagama aho igihe cy'iminsi.

Ever Given, ubwato bwanditse muri Panama, buri kwerekeza ku cyambu cya Rotterdam mu Buholandi buvuye mu Bushinwa, bwari bugiye kwinjira muri Mediterane buciye muri ubu bunigo.

Igishushanyo cy'uko ubu bwato bwitambitse mu bunigo bwa Suez, kiranerekana andi amato menshi y'ubutabazi yo gusunika iruhande rwa Ever Given

Ifoto yashyizwe kuri Instagram ku wa kabiri, n'umuntu uvuga ko ari mu bundi bwato bw'imizigo - Maersk Denver - neza neza inyuma ya Ever Given, yerekana ubu bwato bwahagamye n'ikintu gisa n'igicukura kigizayo umucanga ku mwaro.

Igikorwa cyo kwigizayo Ever Given, gishobora gusaba no kwigizayo umucanga mwinshi aho ihagamye, gishobora gufata iminsi, nk'uko ikinyamakuru Cairo24 News kibikesha ikigo kigenzura ubunigo bwa Suez.