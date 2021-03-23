Kenya-Covid: Abatubahirije ingingo zo kwirinda bahanishijwe gusukura igisagara
AbanyaKenya 57 barenze ku mategeko ajanye no kwirinda indwara ya Covid-19 baciriwe igihano co gusukura amabarabara n'amasoko y'umurwa mukuru Nairobi mu kiringo c'indwi.
Abo bantu 57 kuri uyu wa mbere niho barengutswa imbere ya sentare hanyuma barekurwa ku ngingo yo gukora ibikorwa rusangi.
Kwambara agafukamunwa n'itegeko mu bibanza bihuriramwo abantu benshi muri Kenya n'ubwo bitubahirizwa cane.
Urwego rujejwe igisagara ca Nairobi, Nairobi Metropolitan Services (NMS), rwavuze ko abo bantu bozotegerezwa gukora kuva isaha 2 zo mu gitondo gushika isaha 11 zo ku mugoroba iminsi yose mu kiringo c'indwi.
Ibikorwa vyabo bizoba birimwo gukubura amasoko y'ivyo kurya ya Marikiti na Muthurua yo mu gisagara , hamwe n'uruzi rwa Nairobi akenshi ruba rwuzuye imicafu myinshi.
NMS ivuga ko "Igipolisi kizosubira kigafata kikajana muri sentare uwo wese atazokwitaba ivyo bikorwa hanyuma ahabwe ibihano bikomeye gusumba".