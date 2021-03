Aravuga impamvu yaguze 'tweet' ya mbere yagiye kuri Twitter kuri miliyoni $2.9

Ubutumwa bwa Jack Dorsey, buvuga ngo "just setting up my twttr," bwatangajwe bwa mbere tariki 21 z'ukwa gatatu 2006, bwagurishijwe mu cyamunara na Dorsey ubwe ku bw'umushinga ufasha wa Response Africa w'ikigo Give Directly.