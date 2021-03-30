Nigeria: Perezida Buhari arajya 'kwivuza' mu Bwongereza

Iminota 24 iraheze

Mu bihe bya vuba aha bishize, Perezida Buhari yagaragaye gacye mu ruhame

Perezida wa Nigeria Muhammadu Buhari arerekeza i London mu Bwongereza kuri uyu wa kabiri, mu ruzinduko ibiro bye bivuga ko ari "ukwisuzumisha kwa muganga bisanzwe".

Byitezwe ko asubira muri Nigeria mu cyumweru cya kabiri cy'ukwezi kwa kane, nkuko bikubiye mu itangazo ryasohowe n'umuvugizi we Femi Adesina.

Bwana Adesina yagize ati: "Mu gitondo Perezida arahura n'abakuriye inzego z'umutekano, nyuma yaho afate urugendo".

Kuva yakongera kuba Perezida mu myaka hafi itandatu ishize, Bwana Buhari yagiye kwivuriza mu Bwongereza inshuro nyinshi.

Uyu Perezida w'imyaka 78, mu 2017 yamaze amezi arenga atatu ari mu mahanga.

Mu mwaka wakurikiyeho, yasubiye i London ahamara iminsi ine - urugendo abajyanama be bavuze ko "rwari urwo guhura na muganga".

Hashize igihe impungenge ziyongera ku buzima bwa Perezida Buhari. Kuva habaye amatora ya perezida yo mu 2019, ibikorwa bye no kugaragara mu ruhame ntabwo byabaye byinshi cyane.