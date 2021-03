Covid-19: Abategetsi barasaba ishyirwaho ry'amasezerano yo kurwanya ibyorezo by'ejo hazaza

Haciye isaha 1

"Intego zabo zari zisobanutse neza: Guhuriza hamwe ibihugu, gukuraho ibigeragezo byo kuba ba nyamwigendaho no guharanira inyungu z'igihugu gusa, ndetse no gucyemura ingorane zashoboraga gucyemurwa gusa binyuze mu kwishyira hamwe no mu bufatanye - ni ukuvuga amahoro, uburumbuke, ubuvuzi n'umutekano".