Impamvu bigoye cane gutsinda umurwi wa IS muri Mozambique

Ubutumwa busaba ubufasha (HELP) bwagaragaye hasi hanze y'inyubakwa ya hoteli mu muji wa Palma

Ahavuye isanamu, Dyck Advisory Group/Handout via REUTERS

Igitero giheruka cahitanye abatari bake cakozwe n'inyeshamba z'umurwi Etat Islamique/Islamic State (IS) zigendera ku vyiyumviro bikaze vy'abiyitirira Islam mu buraruko bwa Mozambique carahahamuye amakungu.

None, vyagenze gute kugira ngo ibi bintu bibe uko vyabaye? Kubera iki reta ya Mozambique idashobora guhasha uyu murwi? Hakenewe iki kugira ngo ushobore gutsindwa?

Aba barwanyi ni ba nde?

Mbere mu 2019, izi nyeshamba zatangaje ko zunze ubumwe n'umurwi IS utavuga rumwe na al-Qaeda, usanzwe ufise ivyicaro muri Iraq na Syria. Zitaziriye Province de l'État Islamique d'Afrique Centrale canke Islamic State Central Africa Province (ISCAP), (mu Kirundi "Intara ya IS yo muri Afrika yo hagati"), ibi kandi bikaba biyovya abantu kuko Mozambique atari igihugu co muri Afrika yo hagati.