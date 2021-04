Rusesabagina yashinjwe uruhara rutaziguye mw'iterabwoba n'ubwicanyi

Iminota 55 iraheze

Mu iburanisha rya none, Paul Rusesabagina yashinjwe atari mu rukiko, iyi ikaba yari ibaye inshuro ya kane aburanishwa adahari.

Ubushinjacyaha buvuga ko Rusesabagina atakwitwaza ko we ubwe atari mu ishyamba rya Nyungwe ngo ahunge ibyaha biregwa abarwanyi be kuko ari we wabahaga amabwiriza.