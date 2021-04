Russia iriko yegeranya ingabo hafi ya Ukraine, OTAN/NATO ifise amakenga

Iminota 27 iraheze

Umutegetsi wa OTAN yabwiye itororokanirizo ry'amakuru Reuters ko Uburusiya buriko burahonyanga utwigoro two kugabanya imishamirano mu buseruko bwa Ukraine, kandi ko abaserukira ibihugu vyabo muri iri shirahamwe bakoranye ku wa kane kugira ngo bihweze ingene ibintu bimeze.

Ati: "Ibihugu vyose bifise impungenge ku bikorwa vya gisirikare vy'Uburusiya biherutse kuba muri Ukraine no mu micungararo yaho".

Umukuru w'igihugu ca Ukraine Volodymyr Zelensky nawe yaneguye iyo ngendo y'Uburusiya, akavuga ko "Uburusiya bwamye bufise ingeso yo gukorera imyimenyerezo ya gisirikare ku mbibe no gusotorana".

Umushikiranganji wa Ukraine ajejwe imigenderanire Dmytro Kuleba yabwiye BBC ko igisirikare c'Uburusiya carungitse ingabo ku rubibe ibi bihugu bisangiye mu buraruko bwa ukraine, co kimwe no mu buseruko, "hamwe kandi no mu karere ka Crimea kigaruriwe bidaciye mu mategeko".