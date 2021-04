Félicien Kabuga: Umuryango we urasaba ko ahabwa umwunganizi 'yizeye'

Haciye isaha 1

Abana ba Félicien Kabuga ukurikiranyweho ibyaha bya jenoside yo mu Rwanda bavuga ko "bacitse intege cyane" kubera ubuzima bw'umubyeyi wabo bukomeje kumera nabi no kudahabwa amakuru n'umwunganizi we Emmanuel Altit washyizweho n'urukiko.

Mu itangazo rigenewe abanyamakuru ryasohowe mu izina ry'umuryango n'umuhungu we Donatien Nshimyumuremyi, bavuga ko bari basabye urukiko ko Bwana Altit akurwaho kubera ko yanze kubaha amakuru ajyanye na Kabuga n'uburyo ateganya gukoresha mu kumwunganira.

Bwana Altit avuga ko abona Kabuga wenyine ari we wamuha amabwiriza, kandi gusangira amakuru n'abo mu muryango we "binyuranyije n'amabwiriza y'ibanga" ry'umwuga, nk'uko bivugwa n'inyandiko y'urukiko.

Mu mpera z'ukwezi kwa mbere, Bwana Altit yandikiye urwo rukiko asaba kwishyurwa akava muri uru rubanza kubera kutumvikana n'uwo yunganira n'umuryango we, nk'uko biri mu nyandiko ya UNIRMCT.

Ni iki nyirizina kiri mu itangazo?

"Ubuzima bwa papa wacu bwakomeje kumera nabi kuva yagera i La Haye [The Hague] kandi umwunganizi we Emmanuel Altit ntabwo aravugana na papa wacu cyangwa abana be mu gihe kirenga amezi abiri, ndetse na nyuma yuko [papa wacu] akoze impanuka aho afungiye akaza kubagwa bikomeye".