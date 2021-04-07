Kim Kardashian West yinjiye mu itsinda ry'abatunze za miliyari

Iminota 4 iraheze

Ahavuye isanamu, Getty Images Insiguro y'isanamu, Kim Kardashian West muri Paris Fashion week umwaka ushize

Kim Kardashian West uzwi cyane mu biganiro ku buzima busanzwe bica kuri televiziyo muri Amerika yinjiye mu bantu bakize cyane ku isi bafite umutungo ubarirwa kuri miliyari z'amadorari.

Umutungo we rusange wageze kuri miliyari $1 kubera imari avana mu gukora imyenda, ibicuruzwa byo gusiga uruhu, ibiganiro bye kuri TV, amasezerano yo kwamamaza no gushora imari, nk'uko Forbes business magazine ibivuga.

Ubu ni umwe mu bantu 2,755 bari ku rutonde rwa Forbes rw'abatunze za miliyari.

Jeff Bezos washinze iguriro rya Amazon niwe uyoboye uru rutonde n'umutungo ubarirwa kuri miliyari $177.

Abandi baheruka kwiyongera kuri uru rutonde barimo Tyler Perry ($1 miliyari) umwirabura utunganya za filimi.

Kim Kardashian asanze kuri uru rutonde umugabo we Kanye West urusanzweho ubarirwa umutungo wa miliyari $1.8, gusa mushiki we Kylie Jenner wari ururiho umwaka ushize yaruvuyeho.

Ni gute Kim yageze aha?

Forbes ibara ko umutungo w'uyu mugore w'imyaka 40 wavuye kuri miliyoni $780 mu kwezi kwa 10 umwaka ushize ukaba ugeze kuri miliyari $1 cyane cyane kubera imigabane ye mu kigo KKW Beauty cosmetic na kompanyi ya Skims shapewear.

KKW Beauty yatangijwe mu 2017 naho Skims mu myaka ibiri ishize nyuma y'uko izina rya mbere yari yayihaye 'Kimono' ariretse kubera kumushinja ko ryiyitirira umuco w'abandi.

Umwaka ushize, Kardashian West yagurishije 20% bya KKW Beauty ku ruganda rukomeye mu bya 'cosmetics' rwitwa Coty kuri miliyoni $200, igikorwa cyahaye iyo kompanyi agaciro ka miliyari $1.

Umushinga we wa vuba, Skims, ukora ukanagurisha imyenda y'imbere ubu iri mu ikunzwe n'abaguzi muri Amerika.

Mu bihe bya guma mu rugo kubera coronavirus Kardashian West yakoresheje ijambo rikomeye afite ku mbuga nkoranyambaga (miliyoni 213 bamukurikira kuri Instagram, miliyoni 69.6 kuri Twitter) mu kumenyekanisha imyambaro ya Skims.

Uyu mugore yamamaye cyane mu 2007 mu ruhererekane rw'ibiganiro kuri E! Television bivuga ku muryango we, Keeping up with the Kardashians, kuva icyo gihe yakomeje kwamamara.