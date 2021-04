Kim Kardashian West yinjiye mu itsinda ry'abatunze za miliyari

Umutungo we rusange wageze kuri miliyari $1 kubera imari avana mu gukora imyenda, ibicuruzwa byo gusiga uruhu, ibiganiro bye kuri TV, amasezerano yo kwamamaza no gushora imari, nk'uko Forbes business magazine ibivuga.

Kim Kardashian asanze kuri uru rutonde umugabo we Kanye West urusanzweho ubarirwa umutungo wa miliyari $1.8, gusa mushiki we Kylie Jenner wari ururiho umwaka ushize yaruvuyeho.

Ni gute Kim yageze aha?

Uyu mugore yamamaye cyane mu 2007 mu ruhererekane rw'ibiganiro kuri E! Television bivuga ku muryango we, Keeping up with the Kardashians, kuva icyo gihe yakomeje kwamamara.