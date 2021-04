Ng'uru urubuga rwo kurabirako nimba amabanga yawe kuri Facebook yoba yaribwe

Iminota 9 iraheze

Ubu rero abantu bashobora gukoresha uru rubuga ngurukanabumenyi Have I Been Pwned kugira ngo barabe nimba amabanga ari mu manomero yabo canke emails yoba yaribwe.

Amakuru yashizwe ku mugaragaro

Iyi kompanyi y'uguhanahana amakuru ihanura abakoresha urubuga rwayo kuraba neza amakuru barucishako mu gushira ku gihe ibisabwa mu gice kijanye n'ibikuranga abantu bashobora kukurondererako (Contrôler qui peut vous retrouver/How People Find and Contact You), hamwe kandi n'ibijanye n'amakuru y'ibanga ywe (Confidentialité et sécurité/Privacy and security).