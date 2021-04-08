Uganda - Burundi: Abagore 41 babohowe bagiye gucuruzwa mu bihugu vy'abarabu

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Abarundikazi 41 bari bugaraniwe mu nzu imwe i Kampala muri Uganda, bagomba kujanwa mu bihugu vy'abarabu hadakurikijwe amategeko, babohowe nk'uko vyemezwa n'abajejwe iperereza.

Umugabo umwe ni we yagirizwa ko ari we yari abatwaye, Uganda ivuga ko ubu igomba gusubiza aba barundikazi mu gihugu cabo.

Charles Twine, umuvugizi w'ibiro vy'iperereza vya Uganda yabwiye BBC ko abo bagore bose bavuye mu Burundi bazanwa muri Uganda, aho bashizwe mu nzu barindiriye kujanwa mu bihugu vy'abarabu.