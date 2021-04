Habaye ubwumvikane ku kirego cya Nike, 'Inkweto za Shitani' zigiye gusubizwa

Izi nkweto z'umukara n'umutuku zagaragaye bwa mbere ku wa mbere ushize mu ndirimbo nshya ya Lil Nas X yitwa Montero (Call Me By Your Name), yari yabanje gutangazwa mbere yaho.