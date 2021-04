Insiguro y'isanamu,

Inyuma y'amezi 12, Umuganwa yasa n'uwufise amagara meza igihe yari aherekeje Umwamikazi mu bwato bw'i bwami, Spirit of Chartwell, bwari muri defile yo mu mazi y'ibirori vy'isabukuru rya Diamant vyaguyemwo imvura , hari itariki 3 ukwezi kwa gatandatu mu 2012. We be n'umwamikaze bahagaze nk'iminota 80 igihe bari baherekeje ubwato 1000 bwariko buragenda mu ruzi Thames bugana Tower Bridge. Ariko uwo mu nyuma yaciye yinjiza ibitaro afise ingwara y'amaraso imbere y'uko hahimbazwa isabukuru y'imyaka 75 itariki 4 z'ukwezi kwa gatandatu.