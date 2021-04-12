Iran: Uruganda rw'ingufu kirimbuzi rwa Natanz rwibasiwe n'igikorwa cyo 'kurongoya'

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Ifoto ya satellite y'uruganda rw'ingufu kirimbuzi rwa Natanz muri Iran yafashwe mu kwezi kwa cumi

Iki gitero kuri Iran cyabaye mu gihe hari umuhate wa dipolomasi wo kubyutsa amasezerano ya 2015 kuri izi ngufu - ayo Amerika itegekwa na Trump yavuyemo mu 2018.