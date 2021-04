Rwanda: Uko uwarokotse jenoside aturanye n’uwishe mu ‘nzu y’ubwiyunge’

Iminota 33 iraheze

Mukagahima warokotse jenoside we n'abana be babiri, baturanye na Munyanziza uba wenyine wafunzwe imyaka icyenda kubera kwica abantu muri jenoside nyuma akarekurwa nk'uko abivuga.

Baba mu majyepfo mu murenge wa Nyamiyaga mu karere ka Nyanza mu nzu zizwi nka 'Two in One' batujwemo na leta nk'abakene.