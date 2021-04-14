US ivuga ko ingabo zayo zizava muri Afghanistan bitarenze tariki 11 y'ukwa cyenda

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Iri tangazo rivuze ko Amerika izarenga ku itariki ntarengwa y'ukwezi kwa gatanu yari yemeranyijweho n'aba Taliban mu mwaka ushize

Byitezwe ko Perezida w'Amerika Joe Biden atangaza ko ingabo z'iki gihugu ziri muri Afghanistan zizahava bitarenze itariki ya 11 y'ukwezi kwa cyenda uyu mwaka, nkuko abategetsi babibwiye ibitangazamakuru byo muri Amerika.

Amerika izaba irenze ku itariki ntarengwa y'ukwezi kwa gatanu ubutegetsi bw'uwahoze ari Perezida Donald Trump bwari bwemeranyijwe mu mwaka ushize n'aba Taliban ko ari ho ingabo zayo zizahava.

Iyi tariki ntarengwa nshya yahura n'isabukuru y'imyaka 20 izaba ishize habaye ibitero by'iterabwoba muri Amerika byakozwe n'umutwe wa al-Qaeda ku nyubako za World Trade Center na Pentagon mu mwaka wa 2001.

Mbere, Bwana Biden yari yavuze ko byagorana kubahiriza itariki ya mbere y'ukwezi kwa gatanu.

Abategetsi b'Amerika n'abo mu muryango w'ubwirinzi bw'Amerika n'Uburayi (NATO/OTAN) bavuze ko aba Taliban - umutwe w'intagondwa wiyitirira idini ya Islam - kugeza ubu bananiwe kubahiriza ibyo biyemeje byo kugabanya urugomo.

Aba Taliban baburiwe ko nibagaba ibitero ku ngabo z'Amerika mu gihe zizaba ziva muri Afghanistan, "bazahura n'imbaraga nyinshi", nkuko umutegetsi wo ku rwego rwo hejuru w'Amerika yabibwiye abanyamakuru.

Bwana Biden yari yafashe icyemezo ko gukura ingabo z'Amerika muri icyo gihugu mu buryo buhutiyeho bushobora kuzishyira mu byago, atari ikintu gishoboka, nkuko uwo mutegetsi wabitangarije abanyamakuru yabivuze.

Ku wa kabiri, aba Taliban bavuze ko ubu batakitabiriye inama yiga kuri ejo hazaza ha Afghanistan - iteganyijwe kubera muri Turukiya mu mpera y'uku kwezi - kugeza ubwo ingabo zose z'amahanga zizaba zamaze kuva mu gihugu.

Mohammad Naeem, umuvugizi w'ibiro by'aba Taliban biri muri Qatar, yanditse kuri Twitter ati :

"Igihe cyose ingabo zose z'amahanga zizaba zitarava mu gihugu cyacu kavukire, ntabwo tuzitabira inama iyo ari yo yose izafata ibyemezo kuri Afghanistan".

Amerika yakoresheje za trillions z'amadolari ndetse itakaza abasirikare barenga 2,000 kuva mu 2001 yinjiye muri iyi ntambara ya mbere imaze igihe kirekire mu mateka y'Amerika.