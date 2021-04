George Simbachawene avuga ko ari ukutubaha Tanzania kuvuga ko ihohotera impunzi

Ati: " Reta y'Uburundi harimwo n'umukuru w'igihugu we nyene w'Uburundi yaraje muri Tanzania, arasigura yongera arasaba ko abanyagihugu biwe basubira mu gihugu kubera kirangwamwo umutekano".

Ati: "Rero ibivugwa ko tubahungura ku nguvu ni ukuzimiza, ikinyoma no guteza urubwa Tanzania kandi yaremeye kuja hamwe n'aya mashirahamwe ya ONU mu gufasha izi mpunzi".

"Mwibuke ko Tanzania ari co gihugu conyene catanguye kwakira impunzi kuva n'imbere y'ukwikukira n'inyuma y'ukwikukira. Rero uno musi kwagiriza Tanzania ko iriko irirukana impunzi kandi dufashanya mu kubatahukana, ni ukutubaha Tanzania be no kuyishayako".