Afghanistan: Biden yasabye isozwa ry''intambara y'Amerika imaze igihe kirekire cyane'

Haciye isaha 1

Ntibishobora gukina mu cuma cawe Insiguro ya video, Biden ati: "Ntabwo nzaraga intambara ya Afghanistan kuri perezida wa gatanu" [wo kuva intambara yatangira]

Perezida Joe Biden yasezeranyije ko Amerika izakomeza gutera inkunga Afghanistan nyuma yo kuhakura ingabo zayo zose, ariko atari "mu rwego rwa gisirikare".

Mu ijambo yavugiye mu cyumba cy'ibiro bye bya White House, mu 2001 cyatangarijwemo bwa mbere kugaba ibitero by'indege kuri Afghanistan, Bwana Biden yagize ati:

"Igihe kirageze cyo gusoza intambara y'Amerika ya mbere imaze igihe kirekire cyane".

Gukura ingabo z'Amerika muri Afghanistan bizahurirana n'isabukuru y'imyaka 20 ishize muri Amerika habaye ibitero by'iterabwoba ku itariki ya 11 y'ukwezi kwa cyenda mu 2001, nkuko abategetsi babivuze.

Abasirikare b'Amerika batari munsi ya 2,500 bari muri Afghanistan mu butumwa bw'urugaga rw'ingabo z'ibihugu by'Amerika n'Uburayi (NATO/OTAN) rugizwe n'abasirikare 9,600.

Umubare w'abasirikare b'Amerika bari ku butaka bw'Afghanistan ukomeza guhindagurika, ibitangazamakuru byo muri Amerika bivuga ko kuri ubu umubare wabo wose ugera hafi ku 3,500.

Abategetsi b'Amerika na OTAN bavuze ko kugeza ubu aba Taliban - umutwe w'intagondwa ziyitirira idini rya Islam - bananiwe kubahiriza ibyo biyemeje byo kugabanya urugomo muri Afghanistan.

I Kabul mu murwa mukuru wa Afghanistan, abategetsi bavuze ko bazakomeza ibiganiro by'amahoro mu kwitegura gutaha kw'ingabo z'Amerika.

Perezida wa Afghanistan Ashraf Ghani yanditse kuri Twitter ko ku wa gatatu yavuganye na Bwana Biden kuri telefone, kandi ko Afghanistan "yubaha icyemezo cy'Amerika".

Yagize ati: "Tuzakorana n'inshuti zacu z'Abanyamerika mu gutuma impinduka igenda neza".

Bwana Ghani yongeyeho ko ingabo za Afghanistan "zifite ubushobozi bwuzuye bwo kurinda abaturage bayo n'igihugu".

Ni iki kindi Biden yavuze?

Bwana Biden yahaye icyubahiro abaguye mu gitero cy'iterabwoba cyo ku itariki ya 11 y'ukwezi kwa cyenda mu 2001, cyatumye Amerika itera Afghanistan.

Ati: "Twagiye muri Afghanistan kubera igitero giteye ubwoba cyane cyabaye mu myaka 20 ishize. Ibyo ntabwo bikwiye gusobanura impamvu dukwiye kuhaguma no mu 2021".

Akomoza ku nkeke z'ibitero byo kuri mudasobwa n'ubushyamirane bukomeje kwiyongera hagati y'Amerika n'Ubushinwa, Bwana Biden yagize ati: "Dukwiye kwibanda ku ngorane ziri imbere yacu".

Yongeyeho ati: "Twamaze kugira abasirikare bari mu kazi muri Afghanistan muri iki gihe bafite n'ababyeyi na bo barwanye muri iyi ntambara".

"Dufite abasirikare batari bavuka ubwo igihugu cyacu cyaterwaga ku itariki 11 y'ukwezi kwa cyenda. Ntabwo byari bigambiriwe ko intambara ya Afghanistan igihinduka igikorwa cy'ibisekuru byinshi".