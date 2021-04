France - Rwanda: Barasaba urubanza kuri Philippe Hategekimana uregwa jenoside

Itangazo ry' ubu bushinjacyaha rivuga ko Hategekimana akekwaho "uruhare mu gushinga bariyeri zo kugenzura no kwica abasivile b'Abatutsi", no "kuyobora no gushyira mu bikorwa ubwicanyi ku misozi ya Nyabubare na Nyamure", n'ibindi byaha.