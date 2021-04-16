Prince Philip: Land Rover Defender ubwe yikoreye izatwara umurambo we yerekanywe

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Ejo kuwa gatandatu ku munsi wo kumushyingura, iyi Land Rover izakoreshwa mu kugeza isanduku irimo umurambo we kuri shapeli ya St George.

Iyi shapeli iri mu yindi ngoro nini y'Umwamikazi Elizabeth II ya Windsor Castle ari naho azashyingurwa.

Iyi Land Rover yo gutwara umurambo iri mu makuru arambuye yatanzwe na Buckingham Palace ya gahunda yo gushyingura Igikomangoma Philip.

Uyu mugabo wari mu ngabo zirwanira mu mazi z'Ubwongereza mu ntambara ya kabiri y'isi, yasabye ko ibara rya mbere ry'iyi modoka ry'icyatsi cya Belize rihindurwa hagakoreshwa icyatsi cya Bronze, ibara rikoreshwa ku modoka nyinshi za gisirikare za Land Rover.