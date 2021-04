Prince Philip: Land Rover Defender ubwe yikoreye izatwara umurambo we yerekanywe

Haciye isaha 1

Prince Philip funeral: The Land Rover hearse he designed

Herekanywe amashusho y'imodoka ya Land Rover yakozwe n'igikomangoma Philip ngo izatware isanduku y'umurambo we

Ejo kuwa gatandatu ku munsi wo kumushyingura, iyi Land Rover izakoreshwa mu kugeza isanduku irimo umurambo we kuri shapeli ya St George.

Abana be bane, n'abuzukuru be babiri Prince William na murumuna we Prince Harry bazaba bakurikiye iyo modoka.