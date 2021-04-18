Prince Philip: amwe mu mafoto y'ingene ibirori vyo kumuhamba vyari bimeze

Umwamikazi Elizabeth II yarongoye umuryango n'igihugu cose mu kwunamira no gushingura umugabo wiwe, Samuragwa wa Edinburgh, umuganwa Philip, yashinguwe ejo ku wa gatandatu ku mugoroba.

Queen Elizabeth II during the funeral of the Duke of Edinburgh in St George's Chapel, Windsor Castle, Berkshire.

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Umwamikazi Elizabeth II yari yicaye wenyene imbere, hafi y'uruhimbi.

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Umwamikazi Elizabeth II, aho yari yicaye wenyene imbere, hafi y'uruhimbi, mu gasengero ka George Mweranda, yihweza isandugu irimwo ikiziga c'umugabo wiwe umusi ashingurwa

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Isandugu yarimwo ikiziga yatanguriye urugendo ku gasengero ka George Mweranda.

Abo mu muryango w'ibwami icenda bagiye baherekeje isandugu, imbere hari umuganwakazi Anne n'umuganwa Charles , bakurikirwa n'abaganwa Edward na Andrew.

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Abo mu muryango w'ibwami icenda bagiye baherekeje isandugu, imbere hari umuganwakazi Anne n'umuganwa Charles , bakurikirwa n'abaganwa Edward na Andrew.

Ku murongo wa gatatu, hari Samuragwa wa Cambridge, umuganwa William, hamwe n'Umuganwa Harry bari bahagatiye muvyara wabo Peter Phillips.

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Ku murongo wa gatatu, hari Samuragwa wa Cambridge, umugfanwa William, hamwe n'Umuganwa Harry bari bahagatiye muvyara wabo Peter Phillips

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Umwamikazi Elizabeth II yari ashitse ku gasengero ka George Mweranda

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Ikiziga cari gishikanywe ku gasengero. Imbere y'uko cinjizwa mu gasengero kugira igisabisho gitangure, habanje kuba umwanya w'agacerere

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Isandugu y'umuganwa Philip yambitswe ikimenyetso camuranga yinjijwe mu gasengero

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Abasirikare bari bahagaze hanze y'agasengero George Mweranda

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Uyu nawe ni umugore agira kabiri w'umuganwa Charles, Camilla Shand, yari ashitse ku gasengero

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Kate Middleton, umugore w'umuganwa William, yari ashitse, imbere 'yuko urugendo rutangura

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Abasirikare bari mu bacungera umutekano w'Umwamikazi baboneka ku kirimba imbere y'uko ibirori bitangura

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Abasirikare bavuza umuziki wa gisirikare bari mu rugendo imbere y'ikirimba ca Windsor

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Bamwe mu ngabo zicungera umutekano w'Umwami bariko begereza ikirimba ca windsor imbere 'yuko ibirori bitangura

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Hari abanyagihugu bakeya bashoboye gushika ku kirimba ca Windsor kugira basezere uwa nyuma umuganwa Philip ariko iki kibanza carimwo agacerere kubera amategeko yo kurwanya Covid yabujije abantu benshi kuhashika.

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Aba ni bamwe mu bari bashoboye gushika ku kirimba ca Windsor kugira basezere ubwa nyuma Umuganwa Philip

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Umuganwa Philip, Samuragwa wa Edinburgh ni we nyene yasize yitoreye ibimenyetso vyiwe vyo gushira ku ruhimbi rw'agasengero ka George Mweranda

Ibi bimenyetso - bigizwe n'imidari yahawe n'Ubwongereza hamwe n'ibihugu vya Commonwealth - vyari vyashizwe ku misego icenda. Muri vyo harimwo ivyo muri Danemark no mu Bugiriki nko kwerekana amamuko yiwe y'amavukiro nk'Umuganwa w'Ubugiriki na Danemark.

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Umuganwa Philip, Samuragwa wa Edinburgh ni we nyene yasize yitoreye ibimenyetso vyiwe vyo gushira ku ruhimbi rw'agasengero ka George Mweranda

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Iyi ni imwe mu midari myinshi y'Umuganwa Philip

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Ikirimba ca Windsor mu gatondo ko ku wa 17 z'ukwa kane 2021, umusi Umuganwa Philip yashingurwa