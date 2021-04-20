USA: Derek Chauvin yahamwe n'icaha co kwica George Floyd

Iminota 32 iraheze

Derek Chauvin, umuzungu yahoze ari umupolisi yahamwe n'icaha co kwica umwirabure George Floyd mu muji wa South Minneapolis muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mwaka uheze.

Humvikanye induru n'impundu hanze ya sentare igihe umucamanza yasoma ivyashitsweko n'abanyagihugu bumviriza bagaca urubanza (jury) nk'uko bigenda mu manza muri Amerika.

Derek yafashwe video mu kwezi kwa gatana mu mwaka uheze, yashize ivi mw'izosi rya Floyd ikiringo c'imitona icenda igihe yariko aramufata mu kwezi kwa gatanu mu mwaka uheze. Vyamuviriyemwo gucikana.